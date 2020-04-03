Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak

Koronavirüs hakkında internette yayılan yanlış bilgiler, insanların korkmasına ve panik olmasına neden olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak Google, koronavirüs hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 6.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak
Koronavirüs hakkında internette yayılan yanlış bilgiler, insanların korkmasına ve panik olmasına neden olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak Google , koronavirüs hakkında bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 6.5 milyon dolar bağışlayacak.

Google, koronavirüs ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere karşılık 6.5 milyon dolar bağışlamayı planladıklarını açıkladı ve bu bağışın, bilgilerin doğruluğunu teyit eden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara gideceğini söyledi. Yapılan bu bağışın öncelikli amacı koronavirüs krizi ile başa çıkmak olacak.

Kovid-19 ile ilgili ortaya çıkan yanlış bilgilendirmeler son zamanlarda artmaya başladıkça Google, Facebook ve Amazon gibi şirketler, yanlış bilgilendirmeleri ele alış şekillerine yönelik eleştirilerle yüz yüze gelmişlerdi. Bunun üzerine yanlış bilgilendirme konusuna eğilen Google, bilgilerin doğruluğunu teyit eden eden kuruluşlara yardımcı olmanın yanı sıra Google Haberler'e yeni bir sekme ekleyerek sağlık ile ilgili yanlış yönlendirmeler yapan siteler ve haberler hakkında bilgi sağlamayı planlıyor.

Tüm bunların yanı sıra Google, yerel Google Trends datalarını gazeteciler, sağlık kuruluşları ve yerel otoriteler için ulaşılabilir hale getirecek. Bu sayede insanların dünyada olanlarla ilgili duydukları bilgi ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Google, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Google, Yanlış Bilgilendirmeyle Savaşmak için 6.5 Milyon Dolar Bağışlayacak - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:33: Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi - Haberler 15:32: Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı - Haberler 15:31: Tayland'da koronavirüs partisine operasyon: 14 kişi gözaltında - Haberler 15:28: Taksim Meydanı korona virüse karşı yıkandı - Haberler 15:28: Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor - Haberler 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler