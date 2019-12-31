Google, yılbaşı arifesi 2020 Doodle ile kullanıcıları karşıladı!

Yeni yıl arifesi Google'ın renkli Doodle'ı ile kutlanıyor. Bir çok ülkede 1 Ocak yılbaşı olarak kutlanır ve bazı ülkelerde de bu gün resmi tatildir. Yılbaşı öncesi 31 Aralık ise dünya genelinde yeni yıl arifesi adıyla anılıyor.

GOOGLE'DAN DOODLE SÜRPRİZİ

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı zaman dilimidir. Bu gün her kültüre göre çeşitli şekillerde kutlanıyor. Günümüzde en çok kullanılan takvimi Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk geliyor. Birçok ülkede 1 Ocak resmi tatil kabul edilmiştir. Google da yılbaşını unutmadı ve 2020 yılbaşı arifesi olarak Doodle yaptı.

En büyük arama motorlarından Google, her özel güne ayrı bir Doodle yaparak kullanıcıları eğlendirirken, bilgilendiriyor. 2020 yılına girmeden hemen önce 31 Aralık Salı günü için Google, yılbaşı arifesi Doodle'ı ile kullanıcılarını karşıladı.

DÜNYADA YILBAŞI TARİHLERİ

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayının yeni Ay gününde kutlanıyor ve tarih ilkbahara denk geliyor. Miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşüyor. Çin'de yılın en önemli bayramlarından biri olarak kabul edilir. Celali takvimde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında 20 veya 21 Mart'da kutlanır. Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır.