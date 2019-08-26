Caku Tau gezegeninde yaşayan "GORBİ"nin dünyada yaşadığı eğlenceli anları ve başına gelen zorlukları konu alan bilim kurgu türündeki dizinin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı.

1 YIL HAZIRLIK YAPILDI!

Hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren dizinin uzaylı maskeleri yurt dışından sipariş edildi, tüm dünyada önemli işlere imza atan yerli ve profesyonel tasarımcılar ile "GORBİ" karakterinin kostümleri özel tasarlandı, saç ve fx makyaj çalışmaları gerçekleştirildi.

BAŞROL BELLİ OLDU!

Sevimli, zeki ve dominant bir karakter olan "GORBİ"yi başarılı tiyatro, genç oyuncu Noyan Uzer canlandıracak.

Dizide Jess Molho, Ayhan Taş, Bengi Öztürk, Orçun Kaptan, İlke Korkmaz, Azra Aydın, Doruk Sarısakal ve Duru Aydın gibi sevilen oyuncular da yer alacak.

Genel Hikaye:

GORBİ galakside, dünyamıza milyonlarca ışık yılı uzaklıkta Caku Tau gezegeninde yaşamaktadır. GORBİ'nin babası Aron, bu gezegenin hükümdarıdır. GORBİ babasından sonra bu gezegenin kralı olacaktır. Ne var ki kötü bir karakter olan Zokar bir gün bir isyan başlatır ve GORBİ'nin babası Aron'u esir alır. GORBİ, uzayda başka bir uzaylı ile yaşadığı kovalamaca sonrasında dünyamıza inmek zorunda kalır. İstanbul'da bir evin bahçesindeki ağaç eve sığınır. Bu arada Zokar da tüm galakside GORBİ'yi aramak için adamlarını seferber etmiştir.