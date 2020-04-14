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Gördes Belediyesi, hasta bakım yatağı arızalanan 79 yaşındaki kadına yardım

Manisa'nın Gördes ilçesinde belediye ekipleri, hasta bakım yatağı arızalanınca kendilerinden yardım isteyen 79 yaşındaki kadının imdadına yetişti.

14.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:48
Gördes Belediyesi, hasta bakım yatağı arızalanan 79 yaşındaki kadına yardım
Manisa 'nın Gördes ilçesinde belediye ekipleri, hasta bakım yatağı arızalanınca kendilerinden yardım isteyen 79 yaşındaki kadının imdadına yetişti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalemoğlu Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Yetkin, hasta bakım yatağı arızalanınca Belediye Başkanı Muhammet Akyol'dan yardım istedi.
Yaşlı kadının evine giden belediye ekipleri, kadının yatağını onardı.
Belediye Başkanı Akyol, "Büyüklerimiz bizim başımızın tacıdırlar. Kıymetli büyüklerimiz evlerinde kalsınlar, bizler onların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammet Akyol, Manisa, Gördes, Güncel
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