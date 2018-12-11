Gördes Karayağcı Barajı'nın Yüzde 80'i Bitti

Manisa Gördes
'te 2 bin dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak Karayağcı Barajı'nın yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 bin dekar arazinin sulanmasına katkı sunacak Gördes Karayağcı Barajı'nın yüzde 80'i bitirildi.
Temelden yüksekliği 32.3 metre olan ve 1.17 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak barajın tamamlanmasıyla üreticiye her yıl, 2 milyon 560 bin lira daha fazla kazanç sağlanacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, baraj inşaatının gövde dolgusunun sürdüğünü belirterek "170 bin metreküplük gövde dolgusunun şu ana kadar yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Sulama inşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarladaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak." ifadelerini kullandı.
Manisa,Gördes
11 Aralık 2018 Salı 12:15