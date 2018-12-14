Gördes'te 'Anadolu'da İyilik Var' Projesi Başladı

14 Aralık 2018 Cuma 17:16



14 Aralık 2018 Cuma 17:16

Gördes Anadolu Lisesinin başlattığı 'Anadolu'da iyilik var' projesi kapsamında ilçede toplanacak olan kıyafet, çanta, ayakkabı, kitap gibi malzemeler ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara ulaştırılacak.Gördes Anadolu Lisesinin başlattığı 'Anadolu'da iyilik var' projesi ilçede büyük ses getirdi. Proje sayesinde öğrenciler ve velileri yapılacak işbirliği ile ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler ve vatandaşlar için seferber olacak.Gördes Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördes Anadolu Lisesi olarak toplumda yok olmaya başlayan yardımlaşma, paylaşma duygularını öğrencilerimize ve velilerimize kazandırmak amacıyla 'Anadolu'da iyilik var' projesi başlatmış bulunmaktayız. Projedeki hedefimiz ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirecek olduğumuz iş birliği ile daha fazla kişiye ulaşıp bu kişilerin kullanılabilir durumda olan kıyafetlerini, ayakkabılarını, çantalarını ve kitaplarını ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. Böylelikle öğrencilerimizde 'Ben' duygusu yerine 'Biz' bilincini, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu, iyilik yapma davranışını kazandırmış olacağız. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' anlayışı ile 'Anadolu'da iyiliğe yol aç' sloganıyla bu hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında herkesin desteklerini bekliyoruz." dedi. - MANİSA