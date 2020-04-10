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Gördes'te tedbirlere uymayan 12 kişiye ceza

Manisa'nın Gördes ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem ve yasakları ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

10.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:22
Gördes'te tedbirlere uymayan 12 kişiye ceza
Manisa 'nın Gördes ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem ve yasakları ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gördes'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar ve yasaklara uymayan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlal etmekten ve emniyet güçlerinin ikazlarına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü 5 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden olmak üzere toplam 12 kişiye cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Gördes, 3. Sayfa
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