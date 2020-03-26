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Gördes'te Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderilmeye başladı.

26.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35
Gördes'te Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladı
Manisa 'nın Gördes ilçesinde ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderilmeye başladı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları Gördes Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderilmeye başlandı.

İlçeye bağlı 64 mahallede başlatılan uygulamanın virüsün etkisi bitene kadar devam edileceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Gördes, Güncel

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