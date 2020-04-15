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Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs salgını sonrası artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kadınlar, gönüllü olarak maske üretimi yapıyor.

15.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:43
Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor
Manisa 'nın Gördes ilçesinde korona virüs salgını sonrası artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla kadınlar, gönüllü olarak maske üretimi yapıyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Gördes Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle maske yapımına başlandı. Gördes Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede ev hanımı, öğretmen ve kursiyerlerden oluşan 12 gönüllü kadın günde 300 adet maske üretimi yapıyor. Üretilen maskeler ilçe devlet hastanesi, kamu kurumları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Halk Eğitim Müdürü Basri Güler, eşliğinde kursiyerleri ziyaret eden Gördes Kaymakamı Bekir Abacı burada yaptığı açıklamada, "İlçe kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle Gördes Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölyede, maske üretimine başladık. Yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılımının önlenmesi kapsamında halk eğitim merkezinde ev hanımı, öğretmen ve kursiyerlerden oluşan 12 gönüllü bayan arkadaş büyük bir özveri ile maske üretimi yapıyorlar. Maske üretiminde arkadaşlarımız sabah saat 10.00'dan başlayıp saat 16.00 kadar çalışıyorlar günlük 300 adet üretilen maskelerimiz. ilçe devlet hastanesi personellerine, kamu kurumları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu sosyal projede bizlere destek sağlayan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gördes olarak hep birlikte mücadele ederek bu virüsü yeneceğimize canı gönülden inanıyorum." diyerek, vatandaşları sosyal izolasyona ve evde kalmaya devam etmeye davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Gördes, Güncel
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