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Gordion Rotary Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gordion Rotary Kulübü Başkanı Seda Altın ve beraberindekileri makamında ağırladı.

24.09.2019 13:52Gordion Rotary Kulübü'nden Ataç'a ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Gordion Rotary Kulübü Başkanı Seda Altın ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere de katlan Eskişehir Gordion Rotary Kulübü Başkanı Seda Altın ve kulüp üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Seda Altın, görüşme esnasında yeni kurulan kulüplerinin faaliyetlerini ve hayata geçirecekleri projeleri anlattıklarını belirterek, Başkan Ataç'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Altın ayrıca, Başkan Ataç'ı 29 Eylül Pazar Günü saat 16.00'da Hanımeli Sokağı'nda gerçekleştirilecek 'İkinci El Pazarı'nın açılışına da davet etti.

Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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