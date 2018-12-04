Görele Belediyesi Hentbol Takımının Hedefi Bir Üst Lig

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nin ilk yarısını lider tamamlayan Görele
Belediyesi Antrenörü Mehmet Ali Binen, devre arasına tüm maçları kazanarak lider girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Binen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona bir üst lige kadınlar süper lige yükselme parolasıyla girdiklerini ve emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini belirtti.
Tecrübeli oyuncuların kadrolarında yer aldığını ve bunun da maçları kazanmalarında önemli etken oluşturduğunu ifade eden Binen, "Son maçlara doğru genç oyuncuların da oyuna katkı vermeye başlaması rotasyon şansımızı artırdı." dedi.
İkinci yarıda kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğine işaret eden Binen, şunları kaydetti:
"İlk beşteki takımların tamamıyla deplasmanda oynayacağız. Tüm hazırlıklarımızı ona göre planladık ve bunu başaracak güçteyiz. Hedefimiz ikinci yarıdaki maçlarımızı kazanarak bir üst lige çıkmak."
04 Aralık 2018 Salı 11:51