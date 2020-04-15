Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu
Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerine yaşanan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.
15.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:07
GİRESUN - Giresun 'un Görele ilçesinde sabah saatlerine yaşanan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu. Giresun'un Görele ilçesindeki sabah saatlerinde yaşanan fırtına nedeniyle Görele Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü hasar gördü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde fırtına nedeniyle çatıdan kopan parçalar binanın diğer yerlerine savruldu.
Kaynak: İHA