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Görele'de gönüllü vatandaşlar maske üretiyor

Görele ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretiliyor.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Görele'de gönüllü vatandaşlar maske üretiyor
Görele ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske üretiliyor.
Görele Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi binasında gönüllü vatandaşlar tarafından bez ve medikal kumaştan tek kullanımlık maske üretilmeye başlandı.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kır, yaptığı açıklamada, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.
Sosyal medya ve duyuru yoluyla dikiş bilen gönüllü vatandaşları bir araya getirerek maske yapımına başladıklarını belirten Kır, "Hedefimiz bir hafta içerisinde 11 bin maske yapmaktır. Yaptığımız maskeler, Kaymakamlığımız aracılığıyla ilçedeki resmi kurumlara dağıtılıp, oraya gelen vatandaşlara verilecektir." dedi.
Kır, destekleri dolayısıyla Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'e ve Belediye Başkanı Tolga Erener'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Kır, Görele, Güncel
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