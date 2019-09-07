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Görele'de modern mezbahane tesisinde sona yaklaşıldı

Giresun'un Görele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan ve inşaat çalışmaları devam eden 'Modern Mezbahana Projesi'nde sona yaklaşıldı.

07.09.2019 12:48 Görele'de modern mezbahane tesisinde sona yaklaşıldı
Giresun'un Görele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan ve inşaat çalışmaları devam eden 'Modern Mezbahana Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, mezbahana inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Teknolojik alet ve ekipmanlarla donatılan mezbaha projesinde sona yaklaşıldığını belirten Başkan Erener, "Haydarlı Köyü sınırları içerisinde bulunan, son teknolojik alet ve ekipmanlarla donatılan modern mezbahana projesinin toplam bedeli 2 milyon 640 bin liraya mal oldu" dedi.

Proje tamamlandığında mezbahana sorununun kökten çözüleceğini, sağlıksız koşullarda kesim yapılmasının önlenmiş olacağını ifade eden Erener, "İlçemizde inşaat çalışmaları devam eden mezbahana projemizde sona yaklaşıldı. Son teknolojik alet ve ekipmanlarla donatılan mezbahana projemizin çevre düzenleme ve duvar çalışmaları sonrası resmi açılışını yaparak, halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. 'Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları' yönetmeliklerine uygun olarak yapılan mezbahanenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Görele Belediyesi, Giresun, Görele, Güncel

Kaynak: İHA

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