Görele'de Öğrenci Minibüsleri Denetlendi

22 Kasım 2018 Perşembe 13:53



22 Kasım 2018 Perşembe 13:53

Görele Kaymakamlığı trafik denetim komisyonu tarafından ilçedeki öğrenci servis minibüsleri denetlendi.Jandarma, emniyet ve Görele Belediyesi Trafik Zabıta görevlileri, servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç, emniyet kemeri ve lastik kontrolleri gerçekleştirdi.Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının eylem planı kapsamında trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Servis kontrolleri ile öğrencilerin ve servis şoförlerinin bilinçlendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Emniyet kemerine çok önem veriyoruz. Mutlaka takılması konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Yapılan denetimler şoförlerimizde ve öğrencilerimizde duyarlılığı arttırmaktadır. Kolluk güçlerimizin denetimleri hassasiyetle devam edecektir."