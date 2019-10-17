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Görele'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

17.10.2019 09:16Görele'de öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Öğrenciler, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi, ay ve yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Öğretmenleriyle birlikte "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyen öğrenciler asker selamı verdi.
Okul Müdürü Yusuf Ali Keskin, "Barış Pınarı Harekatıyla destansı bir mücadele örneği sergilen Mehmetçiklerimize buradan selam olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Görele, Güncel

Kaynak: AA

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