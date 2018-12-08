Görele'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Giresun
'un Görele
ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Bektaş
yönetimindeki 28 RE 765 plakalı otomobil, Soğuksu Mahallesi Frengi mevkisinde, Murat Uysal
idaresindeki ST 651TS Gürcistan
plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Özcan Ergin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ali Bektaş,Giresun,Görele
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:13