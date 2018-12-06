Görele'de Servis Şoförlerine İlk Yardım Eğitimi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:40



06 Aralık 2018 Perşembe 12:40

Görele'de okul servisi araç şoförlerine ilk yardım eğitimi verildi.Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda verilen eğitime, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uysal, Trafik Polisi Cemal Gemicioğlu, Jandarma Kıdemli Başçavuş Memiş Arı ve servis şoförleri katıldı.İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Durmuş Balta, trafik kazalarında uygulanacak ilk yardım, kaza yerinde tedbirlerin alınması konularında servis şoförlerine eğitim verdi.İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, günümüzde kaza oranlarının çok arttığını belirterek, kaza sonrasında kişilerin hayatta kalması için yapılacak ilk yardımın büyük önem taşıdığını söyledi.Uysal, bu gibi eğitimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, şunları aktardı:"İlçemizde şuanda merkez başta olmak üzere 122 öğrenci servisi ile taşıma işi yapılıyor ve yaklaşık bin 101 öğrenci her gün bu hizmetten yararlanmaktadır. Sürücülerimizden dikkat etmelerini istediğimiz en önemli konulardan biri öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerine dikkat etmeleridir. Sürücüler de bizler kadar bu çocukların eğitimlerinden sorumludurlar."