Haberler » Güncel » Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Haber

Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Görele İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

19.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:10Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı
Görele İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taraması, şeker, tansiyon, boy, kilo, ağız diş muayenesi gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur, burada yaptığı açıklamada, alanında uzman doktorlar ve hemşirelerle sağlık taraması yaptıklarını söyledi.
Sağlık taraması dışında vatandaşların şikayetlerini de dinlediklerini belirten Kotur, şunları aktardı:
"Ülkemizde ve tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan kalp damar hastalıklar, beyin damar hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalıkları gibi hastalıklarla mücadele konusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çadırımızı kurduk. Doktorlar ve hemşirelerimiz ile beraber sağlık çadırımızda vatandaşlarımızın kan şekeri, tansiyon, boy, kilo, ağız ve diş muayenesi, kanser taramalarını yaptık."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:03 KAEÜ Rektörü Karakaya, bağlama çalıp öğrencilerle türkü söyledi
20:02 Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi
20:01 Uşak merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
20:00 Fethiye'deki trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
20:00 Open Arms gemisinin İtalya'ya girişini yasaklayan Salvini'ye soruşturma
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 20:07:58