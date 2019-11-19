Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Görele İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taraması, şeker, tansiyon, boy, kilo, ağız diş muayenesi gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur, burada yaptığı açıklamada, alanında uzman doktorlar ve hemşirelerle sağlık taraması yaptıklarını söyledi.

Sağlık taraması dışında vatandaşların şikayetlerini de dinlediklerini belirten Kotur, şunları aktardı:

"Ülkemizde ve tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan kalp damar hastalıklar, beyin damar hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalıkları gibi hastalıklarla mücadele konusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çadırımızı kurduk. Doktorlar ve hemşirelerimiz ile beraber sağlık çadırımızda vatandaşlarımızın kan şekeri, tansiyon, boy, kilo, ağız ve diş muayenesi, kanser taramalarını yaptık."

Kaynak: AA