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Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor

Görele'de emniyet müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

10.09.2019 14:08 Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor
Görele'de emniyet müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.
Bahçelievler Mahallesinde yapımına başlanan bina bin 466 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, törende yaptığı konuşmada, polis merkezlerinin devlet otoritesinin simgesi, devletin şefkatli elinin aynası olduğunu söyledi.
Bina ile ilçenin kapsamlı emniyet müdürlüğüne sahip olacağını söyleyen Erener, "Belediyemiz, kaymakamlığımız, milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle beraber ortak istişare ile emniyet müdürlüğümüzü yatırım programına alındı, ihalesi yapıldı bugünde hayırlısıyla temelini atıyoruz. Çok kısa zamanda yapımı tamamlanacak olan emniyet binamız halkımızın hizmetine girecektir." dedi.
Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise binada trafik tescil ve polis merkezinin de bulacağını, 400 gün içerisinde teslim edileceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

Bahçelievler, Görele, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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