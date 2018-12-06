06 Aralık 2018 Perşembe 12:40



06 Aralık 2018 Perşembe 12:40

Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi ek binası hizmete başladı.Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat çalışmaları tamamlanan ek binada poliklinik hizmetinin başladığını söyledi.Hastanenin 28 hekimle hizmete devam ettiğini ifade eden Gülmez, şöyle devam etti:"854 metrekare alan üzerine yapılan ek binamız 6 kattan oluşuyor. Bodrum katta diyaliz ve görüntülenme merkezi yer alırken, zemin katta acil servis, 1 ve 2. katta poliklinik, 3 ve 4. katta 50 yataklı servis, 5. katta ameliyathane, yoğum bakım ünitesi ve doğum salonu bulunuyor. Yaklaşık maliyeti 14 milyon lira olan ek bina, 50 yataklı kapasitesi ile bölge hastanesi olma yolunda ilerliyor."Mevcut hastane binasının dış cephe bakım onarımının tamamlandığını aktaran Gülmez, "63 yataklı servis, 12 yataklı palyatif ünitesi bulunan mevcut hastanemizin dış cephe bakım ve onarımı da tamamlandı. İçerisinde idari birimler, eczane, depo ve yemekhanesi bulunan mevcut hastanemizin en yakın zamanda yatırım programına alınıp, yenilenmesi planlanmaktadır." dedi.