02.07.2019 20:14
Haberler» Güncel» Haber

"Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı

"Görele Dondurması" coğrafi işaret aldı

Giresun'un Görele ilçesine özgü, krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması" coğrafi işaret alarak tescillendi.

Giresun'un Görele ilçesine özgü, krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması" coğrafi işaret alarak tescillendi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Görele Belediyesince, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında, "Görele Dondurması" için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu ve dondurmanın tescil edildiğini belirtti.
Tescilin 1 Temmuz 2019'da "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni"nde yayımlandığını bildiren Angın, "Görele Dondurması inek sütü, salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü özütünden imal edilen, yöreye özgü bir üründür ve yaklaşık 200 yıllık geçmişi bulunuyor. Bayram ve düğünlerde ikram edilen dondurma, geleneksel özelliğini devam ettirerek zamanla ticarete konu olmuştur." ifadesini kullandı.
Yöreye özgü bu dondurmanın, çeşitli dondurma tiplerine göre oldukça yumuşak krema kıvamında olduğunu vurgulayan Angın, "Asırlık Görele Dondurması'nın coğrafi işaret almasıyla bu dondurmanın ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanması ve markalaştırılması hedeflenmektedir." görüşüne yer verdi.

Muhammet Angın, yine yöreye özgü Giresun simidi, Alucra oğlak kebabı, Giresun tel kadayıfı ve Şebinkarahisar karadutu ile ilgili coğrafi işaret çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
Giresun, Görele, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:50   Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
21:50   Balıkesir'de orman yangını
21:50   Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi
21:47   AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması
21:45   Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
21:45   Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum
21:45   Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu