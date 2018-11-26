Görele İlçesinde Uçurtma Şenliği

Görele
ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Gençlik merkezi tarafından Görele 13 Şubat Stadyumu'nda gerekleştirilen şenliğe. ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.
Etkinlikte konuşan Görele Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Özarslan, çocukların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiklerini söyledi.
Merkez olarak bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini aktaran Özarslan, "Çocuklarımız burada ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkinlikler gerçekleştirmiş oldular. Çocuklarımız ve ailelerimiz ile iç içe olmamız önemliydi. Çocuklarımız bilgisayar, televizyon ve internet ortamından uzak kaldı. Aileleri ile hoşça vakit geçirdi." dedi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:27