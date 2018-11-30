30 Kasım 2018, 14:29
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Göreleli Gençler, 15 Temmuz Gezisine Çıktı

Göreleli Gençler, 15 Temmuz Gezisine Çıktı

Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu 15 Temmuz Genç Sporcuları Grubu, "Görele gençliği 15 Temmuz'u unutmadı" projesiyle Ankara ve Niğde gezisine çıktı.

Görele 13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu 15 Temmuz Genç Sporcuları Grubu, "Görele gençliği 15 Temmuz'u unutmadı" projesiyle Ankara ve Niğde gezisine çıktı.

Proje kapsamında gençler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Camisi, Hacı Bayram Camisi ve Türbesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ve 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin timsali haline gelen Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek.

Lisenin müdürü Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, amaçlarının 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe gecesini unutturmamak olduğunu söyledi.

Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Asıl hedefimiz yakın tarihte ülkemizde yaşanan hain darbe kalkışmasında millet olarak ve en önemlisi geleceğimizin teminatı gençler olarak yapılan mücadelenin unutulmamasını sağlamak için farkındalık oluşturmaktır. Bu gaye ile hain kalkışmanın yapıldığı merkezlerin başında gelen Ankara'daki olayların yaşandığı yerleri ziyaret ederek, gençler üzerinde derin tesirler oluşturmaktır. Ayrıca 15 Temmuz'un en önemli kahramanlarından olan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmektir."

Öztürk, projeye destek veren Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener'e kendisi ve öğrenciler adına teşekkür etti. Ankara,Görele
30 Kasım 2018 Cuma 14:29