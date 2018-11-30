Göreleli Gençler, 15 Temmuz Gezisine Çıktı

Görele
13 Şubat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kız Pansiyonu 15 Temmuz Genç
Sporcuları Grubu, "Görele gençliği 15 Temmuz'u unutmadı" projesiyle Ankara
ve Niğde
gezisine çıktı.
Proje kapsamında gençler, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı
, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
, Beştepe
Millet Camisi, Hacı Bayram
Camisi ve Türbesi, Muhsin Yazıcıoğlu
'nun kabri ve 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin timsali haline gelen Ömer Halisdemir
'in kabrini ziyaret edecek.
Lisenin müdürü Yusuf Öztürk
, yaptığı açıklamada, amaçlarının 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe gecesini unutturmamak olduğunu söyledi.
Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Asıl hedefimiz yakın tarihte ülkemizde yaşanan hain darbe kalkışmasında millet olarak ve en önemlisi geleceğimizin teminatı gençler olarak yapılan mücadelenin unutulmamasını sağlamak için farkındalık oluşturmaktır. Bu gaye ile hain kalkışmanın yapıldığı merkezlerin başında gelen Ankara'daki olayların yaşandığı yerleri ziyaret ederek, gençler üzerinde derin tesirler oluşturmaktır. Ayrıca 15 Temmuz'un en önemli kahramanlarından olan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmektir."
Öztürk, projeye destek veren Görele Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener
'e kendisi ve öğrenciler adına teşekkür etti.
Ankara,Görele