Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu.

Futbolcular 13 Şubat İlçe Stadyumu'nda organ bağışı formunu doldurarak, organ bağışına destek verdi.

Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Abdullah Çınar, futbolculara organ bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaparak, Türkiye'de 25 bin hastanın organ nakli için sıra beklediğini söyledi.

Bağışlanan her organın filizlenen bir can olduğunu vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

"18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde tüm birey organ bağışı yapabilir. Organını bağışlayan bir bireyin bir çok hayatlar kurtardığını biliyoruz. Sağlıklı bir insanın bütün organları bağışlanabilir. En çok bağışlanan organlar kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreastır. En çok bağışlanan dokular ise kalp kapağı, kornea, kas ve kemik iliğidir. Siz organ bağışında bulunsanız dahi ölümünüz halinde aile bireylerinin izni olmadan organlarınız alınmamaktadır. Unutmayalım bağışlanan her organ filizlenen bir candır."

Kaynak: AA