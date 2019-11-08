Haberler » Güncel » Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu - Haber

Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu.

08.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:02 Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu
Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Görelespor oyuncuları organ bağışında bulundu.
Futbolcular 13 Şubat İlçe Stadyumu'nda organ bağışı formunu doldurarak, organ bağışına destek verdi.
Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Abdullah Çınar, futbolculara organ bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaparak, Türkiye'de 25 bin hastanın organ nakli için sıra beklediğini söyledi.
Bağışlanan her organın filizlenen bir can olduğunu vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:
"18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde tüm birey organ bağışı yapabilir. Organını bağışlayan bir bireyin bir çok hayatlar kurtardığını biliyoruz. Sağlıklı bir insanın bütün organları bağışlanabilir. En çok bağışlanan organlar kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreastır. En çok bağışlanan dokular ise kalp kapağı, kornea, kas ve kemik iliğidir. Siz organ bağışında bulunsanız dahi ölümünüz halinde aile bireylerinin izni olmadan organlarınız alınmamaktadır. Unutmayalım bağışlanan her organ filizlenen bir candır."

Abdullah Çınar, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17   Erdoğan: (Suriyeli göçmenler) Kovamayız, onları bombaların altına gönderemeyiz
20:16   ERDOĞAN: (Suriyeli göçmenler) KOVAMAYIZ, ONLARI BOMBALARIN ALTINA GÖNDEREMEYİZ
20:16   Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:18:56