Göreme'de "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" Açıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:31



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:31

Nevşehir'in Göreme beldesindeki, Göreme Ortaokulunda "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açıldı.Törende açılış kurdelesini, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz kesti.Sınıfı inceleyen katılımcılar, sorumlu öğretmenlerden bilgi alırken, öğrencilerle sohbet etti.Milli Eğitim Müdürü Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sınıfın çocuklara eğlenerek öğrenmeyi sağlayacağını belirtti.Demir, "Zeka oyunları, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor. Öğrencilerin, yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlar." dedi.