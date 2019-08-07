Gören'den Akşener'e 'Haydut' tepkisi

MHP'li İzzet Gören, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ülkü Ocakları'na yönelik olumsuz sözlerine tepki göstererek, "Ülkü Ocakları kutsal bir davadır. İP'in ucundaki hanımefendi eğer haydut arıyorsa dönüp kendi partisine bakmalıdır" dedi.



Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP'li İşadamı İzzet Gören, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı, bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu kalkanı olduğunu anımsatarak "Ülkü Ocakları'ndan asla haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan köklü bir eğitim yuvasıdır" ifadelerine yer verdi.



Akşener'i eleştiren Gören, "İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp kendi partisine bakmalı. HDP ve İP yine ortak paydada buluşmuştur, bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığı olmuştur. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları'na saldıracağına, kendisine yaranmak adına 'ağzını ıslatan' parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz Devlet Bahçeli başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekanlardır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA