Haberler» Güncel» Haber

Gören'den Akşener'e 'Haydut' tepkisi

MHP'li İzzet Gören, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ülkü Ocakları'na yönelik olumsuz sözlerine tepki göstererek, "Ülkü Ocakları kutsal bir davadır.

07.08.2019 14:01 Gören'den Akşener'e 'Haydut' tepkisi
MHP'li İzzet Gören, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ülkü Ocakları'na yönelik olumsuz sözlerine tepki göstererek, "Ülkü Ocakları kutsal bir davadır. İP'in ucundaki hanımefendi eğer haydut arıyorsa dönüp kendi partisine bakmalıdır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP'li İşadamı İzzet Gören, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı, bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu kalkanı olduğunu anımsatarak "Ülkü Ocakları'ndan asla haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan köklü bir eğitim yuvasıdır" ifadelerine yer verdi.

Akşener'i eleştiren Gören, "İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp kendi partisine bakmalı. HDP ve İP yine ortak paydada buluşmuştur, bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığı olmuştur. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları'na saldıracağına, kendisine yaranmak adına 'ağzını ıslatan' parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz Devlet Bahçeli başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekanlardır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35   Stratejik plan için muhtarlar dinlendi
15:35   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız,...
15:35   İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi
15:35   Hendek'te kesimhaneler denetlendi
15:35   Bayramiç'te kurbanlık küçükbaşlar kasap fiyatına satılıyor
15:35   Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
15:35   Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı