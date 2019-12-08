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Gören ilk bakışta gerçek sanıyor

Sivas'ta yaşayan Ahmet Begen'in atık malzemeler kullanarak yaptığı kamyonlar gerçeklerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

08.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:05Gören ilk bakışta gerçek sanıyor
'ta yaşayan Ahmet Begen'in atık malzemeler kullanarak yaptığı kamyonlar gerçeklerine benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Begen'in hayallerini, uzun yıllar babasının kullandığı kamyonlar süsledi. Babası ile sık sık uzun yolculuklara çıkan Begen'in kamyonlara olan hayranlığı her geçen gün arttı. Begen, hayallerini süsleyen kamyonları sanata dönüştürmeye ise yaklaşık 4 yıl önce karar verdi. Atık malzemeler kullanarak yaptığı maket kamyonların, gerçekleriyle olan benzerliği ise şaşkına çeviriyor. Fotoğraflarını görenler gerçek sanıyor, maket olduklarına inanamıyorlar. Bir maketin yapımı ise yaklaşık 2 ay sürüyor.

"Hayallerimi süslüyordu"

Babasının mesleğinden dolayı kamyonlara küçük yaştan beri hayranlık duyduğunu belirten Begen, "Uzun zamandır hayallerimi süslüyordu kamyonlar. Babam ile uzun yola giderken yoldaki kamyonlar dikkatimi çekti. Yapabilir miyim diye düşündüm ve denedim, güzel oldu. Daha sonra kendimi geliştirmeye başladım. Bu kamyonlar ile 4 yıldır uğraşıyorum. Bir tanesinin yapımı 1.5-2 ay sürüyor. İlk başta mukavva kullanıyordum daha sonra kendimi geliştirerek ahşaba döndüm. Maketlerimi boyut büyüterek devam ettirmeyi düşünüyorum. Bir tanesinin boyutu bir süt kutusu büyüklüğünde. Ben bunu yarım metreye yükseltmeyi düşünüyorum. İlk yaptığım maket, babamın sürdüğü kamyon. Yapımında kola şişesi kapağı gibi atık malzemeler kullandım" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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