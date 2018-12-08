Gören İntihar Sanıyor Ama...cansız Manken Olduğunu Fark Edenler Gülümseyerek Yollarına Devam Ediyor

Gören intihar sanıyor ama...Cansız manken olduğunu fark edenler gülümseyerek yollarına devam ediyor BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde gelinlik giydirilerek çatıya bırakılan manken herkesin dikkatini çekiyor. Bakıldığında birinin intihar ettiğini sanan vatandaşlar, yakınlaştıklarında cansız manken olduğunu fark edince gülümseyerek yollarına devam ediyor. Yenice
Mahallesi Ankara
Caddesi üzerinde bulunan 3. katlı binada bir gelinlik firması faaliyet gösteriyor. Firma tarafından çatıya monte edilen cansız manken yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Bir gelin adayı gibi giydirilen kadın maketini uzaktan görenler gelinin intihar etmeye çalıştığını sanıyor. Fakat yaklaştıklarında önce rahat bir nefes alıyorlar, sonra da gülümseyerek yollarına devam ediyorlar. Manken
gelin, yoldan geçenlerin önce yüreklerini ağızlarına getiriyor, sonra da gülümsetiyor.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:21