Görev başındaki polis, emniyetin tuvaletinde sevgilisiyle uygunsuz halde basıldı

New York Polis Departmanı'nda (NYPD) görev yapan polis memuru 39 yaşındaki Brandi Sanchez, geçtiğimiz cuma günü polis merkezinin tuvaletinde sevgilisiyle uygunsuz bir halde yakalandı.

Çift cinsel ilişkiye girdiği sırada Sanchez'in meslektaşları tarafından fark edildiler. Adı açıklanmayan sevgilisi ve memur Sanchez'den binayı terk etmeleri istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alkollü olduğu öne sürülen Sanchez hakkında soruşturma başlatıldı.

PASİF BİR GÖREVE ÇEKİLDİ

Soruşturma süresince Sanchez'in silahı ve rozetine el konulurken, pasif bir göreve çekildiği belirtildi. Kadının 2004'ten bu yana polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

5 DAKİKA KALMIŞTI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre olay sırasında Sanchez'in mesaisinin bitmesine 5 dakika kaldığı öne sürüldü.