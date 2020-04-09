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Görev için seyahat belgesi talep eden gümrük müşavirleri İZTO'ya başvurabilecek

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında görev amaçlı şehirler arası seyahat yapmak isteyen gümrük müşavirlerinin izin belgesi için kendilerine başvurabileceğini bildirdi.

09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:30
Görev için seyahat belgesi talep eden gümrük müşavirleri İZTO'ya başvurabilecek
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında görev amaçlı şehirler arası seyahat yapmak isteyen gümrük müşavirlerinin izin belgesi için kendilerine başvurabileceğini bildirdi.
Elmasoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İZTO üyelerinin Kovid-19 sürecinde ticaret hayatlarını devam ettirebilmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.
Yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara aktardıklarını vurgulayan Elmasoğlu, şunları kaydetti:
"Şehir giriş ve çıkışları için getirilen sınırlama nedeniyle gümrük müşavirliği hizmeti veren üyelerimizin yaşadığı sorunu İzmir Valiliğine ilettik. Bu dönemde görev amaçlı şehirler arası seyahat yapmak isteyen gümrük müşavirleri izin için İZTO'ya başvuru yapabilecek. Bu konuda İzmir Valiliği ile mutabık kalındı. Başvuru formlarının seyahatlerinden 48 saat önce eksiksiz olarak doldurarak imzalı bir şekilde 'gumrukseyahatizni@izto.org.tr' adresine iletilmesi yeterli olacak."
Seyahat izin formlarının İZTO'dan elden teslim alınabileceği gibi başvuru sırasında belirtilen adrese kargo ile gönderilebileceğini aktaran Elmasoğlu, üyelerin yaşadığı sorunların çözümü için ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Ekonomi
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