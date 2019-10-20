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Müezzin görev yaptığı camide kendini asarak intihar etti

Kocaeli'de bir müezzin görev yaptığı caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini asarak yaşamına son verdi. Müezzinin cenazesi, toprağa verilmek üzere bugün İzmir'e gönderilecek.

20.10.2019 11:49

Kocaeli'de bir müezzin görev yaptığı caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini asarak yaşamına son verdi. Müezzinin cansız bedeni, ikindi namazını kılmak üzere camiye gelen cemaat tarafından bulundu. Müezzinin cenazesi, toprağa verilmek üzere bugün İzmir'e gönderilecek.

CEMAATLE ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

Olay, Derince ilçesi İbni Sina Mahalesi'nde meydana geldi. Murat Evler Camii'nde müezzin olarak görev yapan 1 çocuk babası Ercan Ç., dün öğle namazını kıldırdıktan sonra bahçede cemaatle çay içip, sohbet etti. Cemaat ikindi namazını kılmaya geldiğinde müezzini bulamadı. Ercan Ç.'nin evde de bulunmadığını öğrenen arkadaşları, merak edip camiye geldi. Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı görüldü.

CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLECEK

Yapılan incelemenin ardından Ercan Ç.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ercan Ç.'nin cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere İzmir'e götürülecek.

Müezzin görev yaptığı camide kendini asarak intihar etti

İbni Sina, Derince, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN:cinayet
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MÜJDE:Çok basit, aldığı maaşların helal olmadığını, Allah''ın dinini kullanarak böyle kolay paralar elde etmenin haram olduğunu idrak etmiş ve bunca zaman yeyip içtiklerinin derdine düşmüş olmalı ve o kadar haram yemenin işlettiği günahlar kim bilir daha neler nelerdi.
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DUNYA DUZ OLABILIR:RABBIM IMANDAN KURAN AYIRMASIN NE DERDI VARIDI KIM BILIR OLMASA EYIYDI
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