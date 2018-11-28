Görev Yaptığı Hastanede Sergi Açtı

İzmir
'in Bergama
ilçesinde yaşayan sağlık çalışanı, görev yaptığı hastanede "deniz kabukları ve objeleri" adlı sergi açtı.
Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde görev yapan Adnan Aktaş, 20 yıl önce hobi olarak topladığı deniz kabuklarını birer sanat eserine dönüştürdü.
Tablo haline getirilen eserler de "deniz kabukları ve objeler" adıyla hastanenin toplantı salonunda sergilendi.
Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl önce meyve çekirdeklerinden küçük objeler, anahtarlıklar yaparak başladığı çalışmalarına deniz kabuklarından yaptığı tablolarla devam ettiğini söyledi.
Tutkuya dönüşen bu çalışmalarının stresle başa çıkmasını da yardım ettiğini anlatan Aktaş, "Hastane yönetimine çalışmalarımdan bahsedince burada sergi açmam yönünde teşvik ettiler. Daha sonra toplantı salonunu tahsis ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Hastanenin başhekimi Osman Himmetoğlu ise "Bir çalışma arkadaşımızın sanatsal çalışmalarını hastanemizde sergilemekten dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
Sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:21