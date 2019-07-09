09.07.2019 13:49
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Görev yaptığı hastaneye giderken düşerek hayatını kaybetti

Görev yaptığı hastaneye giderken düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da çalıştığı hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek yere düşüp kafasını çarpan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek yere düşüp kafasını çarpan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kan Bankasında uzun yıllardır görev yapan Burhan Asan (49), sabah evinden çıkıp görev yaptığı hastaneye giderken kalp krizi geçirerek yere düştü. Kafasını çarparak ağır yaralanan Burhan Asan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burhan Asan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burhan Asan'ın ölümü mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Kalp Krizi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

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