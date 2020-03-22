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Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese "evde kalın" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın.

22.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:08
Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun 'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Samsun, Anne, Güncel

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