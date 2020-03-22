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Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese "evde kalın" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkası takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker, ikisi de çalışıyor.

22.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Samsun 'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkası takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker, ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" çağrısının yer aldığı, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulunması, çocukların annesi Burcu Gündoğdu'yu duygulandırdı.
İlkadım 5 Nolu Acil Sağlık İstasyonunda görev yapan 2 çocuk annesi Burcu Gündoğdu, AA muhabirine, eşi Okan Gündoğdu'nun da askeri personel olarak görev yaptığını, çocukları 6 yaşındaki Bade Asya ile 4 yaşındaki oğlu Muhammet'e teyzelerinin baktığını söyledi.
Sağlık çalışanı olarak 24 saat görev başında olduklarını anlatan Gündoğdu, "Bizler milletimiz için çalışıyoruz. Her nöbet çıkışı eve giderken bir korku ile gidiyoruz. Acaba çocuklarımıza da virüs bulaştırır mıyız? Evin kapısını açarken bile çocuklara, 'yaklaşmayın, odanıza geçin' diyoruz ve kendimizi dezenfekte ettikten sonra çocuklarımızla temas ediyoruz. Çocuklarımız bu duruma biraz alıştı desek de evde tek başlarına kalınca ister istemez onlar da üzülüyorlar." dedi.
Gündoğdu, hem eşinin hem kendisinin aynı zamanda nöbette olduğunu belirterek, "Bizim milletimizden istediğimiz tek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Biz onlar için dışarıdayız zaten, çocuklarımız ve bizler için bu çağrımızı duysunlar lütfen. Sayın Bakanımız çocuklarımın fotoğrafını paylaşması çok mutlu etti. Kendisine de teşekkür ederim." diye konuştu.
"Halkımızdan tek istediğimiz mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları"
Aynı istasyonda görevli 2 çocuk annesi Gülsüm Durgut ise eşi Serkan Durgut'un da kendisi gibi sağlıkçı olduğunu, aynı günlerde nöbet tuttuklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:
"Eşim de ben de sağlık çalışanıyız ve her nöbet çıkışında, 'Elimizden çocuklarımıza bir şey bulaştırır mıyız ?" korkusu ile eve gidiyoruz. Halkımızdan tek istediğimiz mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları hem bizleri hem de kendilerini riske atmamalarıdır."
"Eşleri ile birlikte nöbet tutan sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışıyor"
İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da Samsun 112 Acil Sağlık ekibi olarak 24 saat görev yaptıklarını hatırlattı.
Sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla hastalara faydalı olmaya çalıştığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:
"Bizlerin beklediği 65 yaş üstü yaşlılarımızla ve ihtiyacı yoksa diğer vatandaşlarımızın da evde izolasyon altında olmasıdır. 'Bizler sizler için görev yaparken sizler de evde kalın' diyoruz. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakarlık için teşekkür ediyorum. Gereğinde eşleri ile aynı zamanda nöbet tutan personelimiz çocuklarını yakınlarının yanına bırakarak fedakarca çalışıyor. Sizler de personelimizin ve çocuklarının çağrılarına kulak verin ve evde kalın." dedi.
Oruç, koronavirüsün 65 yaş üstü yaşlıları daha çok etkilediğine işaret ederek, bunun için 65 yaş üzerindekilerin evde kalıp sağlık çalışanlarını daha da zor durumda bırakmamasını istedi. Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese ’evde kalın’ çağrısı

Kaynak: AA

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Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese "evde kalın" çağrısı
Etiketler : fahrettin koca, Samsun, Anne, Güncel

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