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Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı

ABD Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını isteyen ve "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" dediği için görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin komutanı Yüzbaşı Brett Crozier'ı binlerce askeri uğurladı.

04.04.2020 23:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:17

Koronavirüs salgını ABD ordusunda da krizler çıkarıyor. Son olarak Theodore Roosevelt uçak gemisinin komutanı Brett Crozier Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak "Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor" dedi. Crozier, bu sözleri üzerine görevden alındı.

BİNLERCE ASKER UĞURLADI

Yüzbaşı Brett Crozier, görevden alındığı gemiden dün akşam ayrıldı. Crozier'ı emri altında çalışan askerler tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde gemiden uğurladı.

NE OLMUŞTU?

Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan ABD'nin USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Kaptanı Brett Crozier, ABD Donanmasına mektup yollayarak, gemideki tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulundu.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMAK MÜMKÜN DEĞİL"

100'den fazla askerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı geminin kaptanı Crozier'in mektubundaki detaylar, California merkezli "The Chronicle" adlı haber sitesinde yer aldı.Kaptan Crozier, 4 sayfalık mektubunda, sadece az sayıda askerin Guam adasında karaya indirilip hastaneye kaldırıldığını ancak gemideki 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtti.

"HASTALIĞIN PERSONEL ARASINDA YAYILMASI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Crozier, "Savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı bunu (karantina ve sosyal mesafe uygulamaları) yapamıyoruz. Hastalığın personel arasında yayılması hızlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.Nükleer kapasiteli uçak gemisinin kaptanı, gemideki salgını durdurmak için "mümkün olan en kısa zamanda tüm personelin gemiden indirilip Guam adasında karantina odalarına alınmasını" istedi.

"SAVAŞTA DEĞİLİZ, DENİZCİLERİN ÖLMESİNE GEREK YOK"

Crozier, mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem." değerlendirmesinde bulundu.Kaptan Croizer, ABD uçak gemisindeki durumun daha önce salgının bulaştığı kruvaziyer gemilerinkinden çok daha kötü olabileceğini çünkü gemide bireysel kabin ve odaların bulunmadığını ifade etti.

"TESTLER TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL"

Karantina olmaksızın testlerin de tek başına çözüm olamayacağını ifade eden Croizer, "Savaş şu anda olası değil, barış zamanı kurallarının uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorum." dedi.ABD savaş gemilerinin görevde iken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, mektuptan bugün haberdar olduklarını ve Donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam adasında yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi.

Görevden alınan ABD’li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Guam, Dünya

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Dün Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı

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