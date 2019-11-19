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Görevden alınan CHP eski İl başkanından demokratik kongre talebi

Görevden alınan CHP eski İl başkanından demokratik kongre talebiKIRŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Kırşehir'de demokratik kongre talebinde bulundu.

19.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:54
Görevden alınan CHP eski İl başkanından demokratik kongre talebi
KIRŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, 'de demokratik kongre talebinde bulundu.
Eski il başkanı Tanrıbuyurdu, Kırşehir'de seçilmiş bir yönetim olmadığını ve yönetimin doğal delege olarak da yer almadığını belirtti.
Tanrıbuyurdu, açıklamasında; "Geçtiğimiz dönem CHP'de il başkanı olarak görev yaptım. 24 Haziran tarihinde de 16 yıl aradan sonra Kırşehir'de milletvekili çıkardık. Milletvekilimiz mazbatasını alırken duygu dolu anlar yaşadım. O dönem tek hedefim CHP'ye Kırşehir Belediyesini kazandırmaktı. 'Düşmanım dahi olsa beraber yola çıkacak ve Kırşehir Belediyesine CHP bayrağını dikeceğim' diye söylemiştim. Belediye Başkanı adayını da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ben önermiştim. Bir türlü anlayamadık biz görevden alındık"dedi.
Kongre süreci için demokratik talepte bulunan eski il başkanı Tanrıbuyurdu açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Atanmış bir il ve ilçe yönetimi var. Seçilmiş bir yönetim yok. Kendileri doğal delege dahi değiller. Kongre öncesi mahallelere sandık konulması gerekirdi. Parti'de de bulunmuyorlar. Süreci, böyle götürmeye çalışıyorlar. Sandıkların konulması gerekmektedir. Bu partinin de dağılmaması için önemlidir. Biz, CHP'liyiz. Dünde, bugünde, yarında var olacağım."
Görevden alınan CHP eski İl başkanından demokratik kongre talebi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Yerel

Kaynak: İHA


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