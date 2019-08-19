Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mızraklı,kararın hukuk dışı olduğunu vurgulayarak "Gasp edilen halk iradesidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, karara tepki gösterdi.

"HUKUK DIŞI DURUM YAŞIYORUZ"

Mızraklı, kendisine görevden uzaklaştırıldığına dair herhangi bir tebligatın ulaşmadığını vurgulayarak, "Saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var" dedi.

"DEMOKRATİK MUHALEFETİ KARŞISINA ALAN BİR TUTUM"

Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunan Mızraklı, "Türkiye'de yaşayan herkes; kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez. HDP'li belediyelere geliştirilen bu tutum Türkiye'deki demokrasi değerleri açısından, demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor. Gasp edilen halk iradesidir" diye konuştu.

Adnan Selçuk Mızraklı

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınmasına "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" diyerek tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Büyükşehir Belediyesi önünden bir video paylaşarak, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ablukaya alınmış ve içeride arama yapılıyor. Emniyet Şube Müdürü'nün Belediye Eş Başkanımızın görevden alındığını sözlü ifade etmesi bu ülkenin adaletinin, hukukunun geldiği yeri işaret ediyor" dedi.

##12339662##