Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum

Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuştu.

"Devir teslim töreninde söylediğim gibi, memuriyette böyle şeyler olur. Beni atamaya yetkili olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, aynı şekilde de görevden almasından doğal bir durum yok" diyen Uzunkaya, karara saygı duyduğunu da belirtip şu ifadeleri kullandı:

"40 küsür yıllık memuriyet hayatım pek çok tayin, atama oldu. Bu da o kapsamdadır. Beni 1 yıl önce bu makama getiren Sayın Cumhurbaşkanı, 1 yıl sonra da görevden almıştır. Memuriyetin doğal bir aşaması olduğu için saygı duyuyoruz."

"GÜCÜM YETTİĞİNCE ÇALIŞACAĞIM"

İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği'nde görevlendirilen eski Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Emekliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Emekliliği düşünmüyorum. Gücüm yettiğince, ülkeme milletime hizmet etme noktasında, ister görev verilsin, ister verilmesin çalışacağım. İlla makamlarla görev yürütülmez."

YERİNE MEHMET ATAŞ GETİRİLMİŞTİ

Celal Uzunkaya, 17 Temmuz'u 18 Temmuz'a bağlayan gece Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

Uzunkaya'dan boşalan göreve ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atanmıştı.

"FETÖ KUMPASI"YLA YARGILANMIŞTI

1978 yılında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlayan Uzunkaya, 2007-2010 yılları arasında yürüttüğü Emniyet Genel Müdür Yardımlığı görevi sırasında isimsiz bir ihbar mektubuyla başlatılan soruşturma nedeniyle görevinden alınmıştı.

Uzunkaya, 3.5 yıl süren yargılama sonucunda beraat etmişti.

Uzunkaya'yla ilgili başlatılan soruşturmanın 'FETÖ kumpası' olduğu ortaya çıkmıştı.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE "SON 20 YILDA TEŞKİLAT İÇİNDEN İLK GENEL MÜDÜR" VURGUSU

Celal Uzunkaya, görevini Mehmet Aktaş'a devrettiği törende, "Teşkilat içinden üçüncü kişi olarak, son 20 yılda teşkilat içinden ilk Genel Müdür olarak atandım. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ GENEL MÜDÜR AKTAŞ: İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN RİYASETİNDE BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ

Uzunkaya'nın yerine atanan Mehmet Aktaş ise, şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok hassas ve önemli görevi şahsıma tevdi ettikleri için de şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu görevi hakkıyla yerine getirmek için sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde, onun emir ve talimatları doğrultusunda, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan bütün arkadaşlarımızın el birliğiyle, desteğiyle inşallah bu görevi en iyi şekilde yapmanın mücadelesi içinde olacağız. "