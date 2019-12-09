Haberler » Güncel » Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber

Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Görevden alınan eski Van Muradiye Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan ile Eski Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

09.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:08Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Eski Belediye Başkanı HDP'li Yılmaz Şalan ile Eski Özalp Belediye Başkanı HDP'li Yakup Almaç'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Van'da 6 Aralık'ta düzenlenen ev baskınlarında "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan HDP yönetimindeki Muradiye Belediyesi eşbaşkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi eşbaşkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale Belediyesi Eşbaşkanı Erkan Acar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.


Halkların Demokratik Partisi, Muradiye, Van, Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:55 Avrupa'da derece elde eden milliler yurda döndü - Haber
21:54 Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü - Haber
21:52 Çavuşoğlu: Avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:58:18