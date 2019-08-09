Görevden alınan Osman Dereli kimdir?

Son günlerde teşkilat değişikliğine gidilen Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli'nin görevden alındığı iddia edildi. Osman Dereli kaç yaşında? Osman Dereli MASAK, hayatı, biyografisi haberimizde…

OSMAN DERELİ KİMDİR?

Dereli,1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2006 -2008 yılları arasında ABD İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA GRUP BAKANI OLARAK ÇALIŞTI

Osman Dereli, 1997 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak görev yürüttü. 25 Eylül 2012 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 29 Mart 2016 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Dereli, iyi derecede İngilizce biliyor.