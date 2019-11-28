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Görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanı Ertan hakkında tutuklama kararı

Görevden uzaklaştırılan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklama kararı çıkartıldı.

28.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:24Görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanı Ertan hakkında tutuklama kararı
Görevden uzaklaştırılan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklama kararı çıkartıldı.
Başsavcılık, çeşitli tarihlerde öldürülen PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı, yasa dışı gösterilerde terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği gerekçesiyle hakkında açılan davalarda tutuksuz yargılanan, hakkında çeşitli suçlardan soruşturmalar devam eden Ertan'ın yurt dışına çıktığını belirledi.
Bunun üzerine, Ertan'ın tutuksuz yargılandığı mahkemelere ve soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa yazı gönderilerek hakkında tutuklama kararı çıkarılması talep edildi.
Ertan hakkında bu talep doğrultusunda tutuklama kararı çıkartıldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçlardan Van'daki çeşitli mahkemelerde yargılanan Ertan hakkında başsavcılık tarafından da, kentteki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.
Ertan'ın, HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde kentte işlediği iddia edilen suçlarla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılan fezleke dosyalarıyla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi, Başsavcı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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