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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.

15.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:20Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı
'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, tutuklandı.
Kızıltepe'de 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
HDP'li Belediye Başkanı Yılmaz, 4 Kasım'da, Mardin 2. Agˆır Ceza Mahkemesinin 2014/111 Esas sayılı kovus¸turma dosyası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆının 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan hakkında yürütülen sorus¸turmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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