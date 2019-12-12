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Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.

12.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:20Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz gözaltına alındı
'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gec¸ici bir tedbir olarak 4 Kasım'da go¨revinden uzaklas¸tırılan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz, 4 Kasım'da Mardin 2. Agˆır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovus¸turma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılamasının devam etmesi ayrıca Mardin Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan hakkında yürütülen sorus¸turmaların sürmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırılmış, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirilmişti.

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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