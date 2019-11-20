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Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı

Şanlıurfa'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı.

20.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:57

Gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan 'nın HDP'li Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik tutuklandı.

Suruç'ta 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çevik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Şanlıurfa Valiliği, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada, hakkındaki terör soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiğini bildirmişti.

Hatice Çevik
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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