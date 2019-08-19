Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirilen Van Valisi Bilmez'den ilk açıklama

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanan Mehmet Emin Bilmez konuya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

"İçişleri Bakanlığımızın bugünkü tarihli onayıyla 10 büyükşehir belediye başkanı hakkındaki terör kanunu kapsamındaki adli soruşturma ve kovuşturmalardan dolayı görevden uzaklaştırıldı. Onay bugün kendisine tebliğ edildi. Van Valisi olarak büyükşehir belediye başkanı vekili olarak görevlendirildim. Ben de bugün belediyeye gelerek göreve başlamış bulunmaktayım. Belediyemizin kaynakları, imkânlarını Van halkının hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Çalışanlarımızın aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağız. İnşallah zaman zaman basın mensupları ve Van halkıyla çalışmalarımız hakkında bilgilendirme yapacağız.

"HERKESİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kaynaklarımız tamamıyla Van halkına sunulacak, belediye mevzuat çerçevesinde yönetilecek. Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Tüm çalışanlarımızla birlikte Van halkına hizmet edeceğiz. Burada hem kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de kurucu devlet başkanı Cumhurbaşkanımızın resmi bulunmaktaydı. Gördük ki Cumhurbaşkanının resmi indirilmişti, yeniden astık."

MEHMET EMİN BİLMEZ KİMDİR?

01.02.1966 tarihinde Bingöl ili, Solhan ilçesi, Mutluca köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, orta öğrenimini Bingöl İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesinde okudu. 1989 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını yaptı. 24.12.1990 tarihinde Elazığ kaymakam adaylığına atandı.

1 yılı İngiltere'de olmak üzere 3,5 yıl süren kaymakamlık stajından sonra, sırasıyla kaymakam olarak Rize-İkizdere, Elazığ-Ağın, Van-Muradiye ve Konya-Sarayönü ilçelerinde çalıştı. 2005 yılında Ankara ve Edirne'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptı. 01.09.2009 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanı olarak atandı. İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanı olarak üç yıl çalıştıktan sonra 15.04.2011 tarihinde aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 10.09.2016 – 21.6.2017 tarihleri arasında Mahalli İdareler Genel Müdürü Vekilliği yaptı. 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ardahan Valisi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.