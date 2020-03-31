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Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında göreve giden ve içinde 2 polis memurunun da bulunduğu otomobile kavşakta bir aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

31.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:23
Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında göreve giden ve içinde 2 polis memurunun da bulunduğu otomobile kavşakta bir aracın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gazipaşa ilçesi Deniz Kızı kavşağında saat 10.00'da meydana geldi. Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Murat Ş. idaresindeki 48 ACP 277 plakalı cip, Uğur Mumcu Caddesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan polis memuru Ömer Faruk G.'nin kullandığı 07 UD 368 plakalı sivil araca çarptı. Çarpışma sonucu polis memuru Ömer Faruk G. ve Bahri B.'nin içinde bulunduğu otomobil taklalar atarak refüjde durdu. Kaza sonrası araçlarda bulunan polis memuru Ömer Faruk G. ve Bahri B. ile diğer araç sürücüsü Murat Ş. yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçen jandarma ekipleri, yaralılara yardım etti. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, 3. Sayfa

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Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı
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