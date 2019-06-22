22.06.2019 14:44
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu

Göreve giderken aracıyla takla atan komiser şehit oldu

Çanakkale'de göreve giden genç komiser kaza yapıp şehit oldu.

Çanakkale 'de göreve giden genç komiser kaza yapıp şehit oldu.

Kaza, Yenice ilçesinin Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice Emniyet Mdüürlüğünde görevli komiser Ömer Işık (28), sivil polis aracıyla tek başına göreve giderken, Seyvan köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Emniyet kemeri bağlı olmayan genç komiser ise aracın açılan kapısından fırladı. Araç, genç komiserin 10 metre ilerisinde takla atarak durabildi.

Olay yerine çağrılan ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan komiser burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Arkadaşlarının şehadet haberini alan mesai arkadaşları hastaneye akın etti. Yenice Kaymakamı Ahmet Başer de hastaneye giderek bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Yenice , Çanakkale , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...
14:49 Çanakkale'de 46 mülteci yakalandı
14:44 Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 98 tutuklama
14:43 FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına 13 tutuklama