30 Kasım 2018 Cuma 12:33



30 Kasım 2018 Cuma 12:33

Göreve giderken gördükleri kaya kartalını telef olmaktan kurtardılar Kene içerisinde kalan kaya kartalı tedavi altına alındıADIYAMAN - Adıyaman'da, kendisine çok sayıda yapışan kenelerden dolayı yorgun ve bitkin halde boş bir araziye düşen kaya kartalı göreve giden TEİAŞ görevlileri tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Adıyaman'dan Gölbaşı istikametine göreve giderken Börgenek Köyü yakınlarında bir kartalın direkten yere düştüğünü fark eden TEİAŞ çalışanları araçlarını yolun kenarına park ederek ekili ve çamurlu araziye girdi. Burada yerde yatan kartalın bitkin halde gören görevliler, dikkatli bir şekilde kartala yaklaşarak yakaladı. Kartalı alarak zaman kaybetmeden Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne getirdi. TEİAŞ görevlileri buldukları kartalın tedavi edilmesi ve daha sonra doğaya serbest bırakılması için kartalı burada görevlilere teslim etti. Veteriner hekim tarafından incelenen kaya kartalının vücuduna çok sayıda kenenin yapıştığı bundan dolayı kartalın bitkin düştüğü anlaşıldı. Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edilen kaya kartalı tedavisinin ardından doğaya serbest bırakılacağı öğrenildi. Olayı anlatan görevlilerden Hayrettin Doğan, "Direğin üzerinden kartalın yere düştüğünü gördük, döndük aldık. Hayvan bitkin bir şekildeydi. Milli parklar müdürlüğüne teslim ettik. Hayvan şimdi yaşayacak gibi iyi bir durumda. Duyarlı olan bütün vatandaşların bizler gibi alıp hayvanları getirip ilgili yerlere teslim edilmesini istiyoruz. Hayvanı getirdik veteriner hekim ile beraber kontrol ettik herhangi bir kırık ve çıkık yok. Yorgun düşmüş tedavisi yapılıp tekrardan doğaya bırakılacaktır" dedi. Daha sonra konuşan Hüseyin Boz ise, "Hayvanın direkten düştüğünü gördük hemen aracımızı durdurduk. Hayvan yanına gittik hayvan pusmuştu, halsiz kalmıştı. Hayvanı yakaladık ilgili makamlara bildirdik ve veteriner arkadaşımıza getirip verdik. Şu anda İnşallah hayvanımız iyileşecek doğaya bırakılacak tekrardan doğal yaşamına kavuşacak" diye konuştu.